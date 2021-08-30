Süper Lig fikstür ve puan durumu

Süper Lig'in 3. haftası sona erdi, liderlikte ise Fenerbahçe ve Trabzonspor var.
Süper Lig'de Beşiktaş , sahasında Karagümrük'ü 1-0 geçerken Salih Uçan kırmızı kart gördü. Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lige bu sezon yükselen Altay deplasmanından 2-0'la döndü ve puanını 9 yaptı. Trabzonspor, Giresunspor'u maçın başında bulduğu golle mağlup ederek ligde 3'te 3 yapan başka bir ekip oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle;
Adana Demirspor 1-1 Konyaspor
Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük
Hatayspor 5-0 Alanyaspor
Başakşehir 0-1 Kayserispor
Sivasspor 2-2 Göztepe
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Süper Lig 4. hafta fikstürü
Gaziantep FK-Antalyaspor
Karagümrük-Adana Demirspor
Beşiktaş-Y.Malatyaspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Giresunspor
Kayserispor-Kasımpaşa
İH Konyaspor-Altay
Fenerbahçe-Sivasspor
Göztepe-M.Başakşehir
Ç.Rizespor-Hatayspor
Süper Lig puan durumu
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 8 2 6 9
2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 0 5 9
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 0 4 7
4.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 6 3 3 7
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6
7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6
8.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3
14.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 1 4 -3 0
20.GZT GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0