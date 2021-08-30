Süper Lig fikstür ve puan durumu

Süper Lig'in 3. haftası sona erdi, liderlikte ise Fenerbahçe ve Trabzonspor var.

Süper Lig'de Beşiktaş , sahasında Karagümrük'ü 1-0 geçerken Salih Uçan kırmızı kart gördü. Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lige bu sezon yükselen Altay deplasmanından 2-0'la döndü ve puanını 9 yaptı. Trabzonspor, Giresunspor'u maçın başında bulduğu golle mağlup ederek ligde 3'te 3 yapan başka bir ekip oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle;

Adana Demirspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük

Hatayspor 5-0 Alanyaspor

Başakşehir 0-1 Kayserispor

Sivasspor 2-2 Göztepe

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Giresunspor 0-1 Trabzonspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

Süper Lig 4. hafta fikstürü

Gaziantep FK-Antalyaspor

Karagümrük-Adana Demirspor

Beşiktaş-Y.Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Giresunspor

Kayserispor-Kasımpaşa

İH Konyaspor-Altay

Fenerbahçe-Sivasspor

Göztepe-M.Başakşehir

Ç.Rizespor-Hatayspor

Süper Lig puan durumu

O G B M A Y AV P

1.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 8 2 6 9

2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 0 5 9

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 0 4 7

4.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 6 3 3 7

5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7

6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6

7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6

8.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5

9.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4

10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4

11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4

12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4

13.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3

14.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2

15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2

16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1

17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1

18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1

19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 1 4 -3 0

20.GZT GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0