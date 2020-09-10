Süper Lig 2020-2021 sezonunda bazı takımlar aynı teknik direktörle yola devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 21 takımla oynanacak ligde 10 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 11 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.
Galatasaray , Beşiktaş , Medipol Başakşehir, Göztepe, DG Sivasspor, İH Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor geçen sezonu tamamladıkları teknik adamlar ile yola devam edecek.
Fenerbahçe , Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor ise teknik direktör değişikliği yaşayan ekipler oldu.
16 Türk, 5 yabancı teknik adam yer alacak
Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 21 Süper Lig ekibinin 16’sı Türk, 5’i de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Trabzonspor Eddie Newton, Çaykur Rizespor Stjepan Tomas, Denizlispor Robert Prosinecki, Gençlerbirliği Mert Nobre ve Gaziantep FK Marius Sumudica ile sezona başlayacak.
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:
Alanyaspor: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Tamer Tuna
Medipol Başakşehir: Okan Buruk
BB Erzurumspor: Mehmet Özdilek
Beşiktaş: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas
Denizlispor: Robert Prosinecki
Fatih Karagümrük: Şenol Can
Fenerbahçe: Erol Bulut
Galatasaray: Fatih Terim
Gaziantep FK: Marius Sumudica
Gençlerbirliği: Mert Nobre
Göztepe: İlhan Palut
Hatayspor: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak
Kayserispor: Bayram Bektaş
Konyaspor: Bülent Korkmaz
MKE Ankaragücü: Fuat Çapa
Sivasspor: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Eddie Newton
Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu
Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)