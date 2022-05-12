Özellikle geçtiğimiz yaz ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Andriy Yarmolenko, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü West Ham United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.





Sky Sports, Ukraynalı oyuncunun Haziran sonunda bitecek sözleşmesiyle West Ham'a veda edeceğini açıkladı. Yarmolenko, 2018'de 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan West Ham kadrosuna katılmıştı.





Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham'da kişisel nedenlerle izin alan Yarmolenko, 13 Mart'ta Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir dönüş yapmıştı. Bu sezon West Ham forması altında toplam 31 maçta 1033 dakika süre alan Ukraynalı yıldız; 3 gol, 3 asistlik katkı yaptı.