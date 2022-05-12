MENÜ

Süper Lig ekiplerinin gözdesi Yarmolenko, West Ham'dan ayrılıyor

Geçtiğimiz yaz ismi özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun biten sözleşmesi sonucunda Haziran ayında West Ham United'dan ayrılacağı belirtildi.

12 Mayıs 2022, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig ekiplerinin gözdesi Yarmolenko, West Ham'dan ayrılıyor

Özellikle geçtiğimiz yaz ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Andriy Yarmolenko, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü West Ham United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 

İlgili Haberler
Transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Franck Mbella Etouga için İspanyollar devrede


Sky Sports, Ukraynalı oyuncunun Haziran sonunda bitecek sözleşmesiyle West Ham'a veda edeceğini açıkladı. Yarmolenko, 2018'de 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan West Ham kadrosuna katılmıştı. 

İlgili Haberler
Transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray, Octavian Popescu'nun peşinde


Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham'da kişisel nedenlerle izin alan Yarmolenko, 13 Mart'ta Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir dönüş yapmıştı. Bu sezon West Ham forması altında toplam 31 maçta 1033 dakika süre alan Ukraynalı yıldız; 3 gol, 3 asistlik katkı yaptı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...