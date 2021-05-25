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Süper Lig ekipleri Erkan Eyibil'i transfer etmek istiyor

Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen 19 yaşındaki Erkan Eyibil için iki Anadolu kulübü olan Alanyaspor ve Kayserispor birbiriyle yarışıyor.

25 Mayıs 2021, Salı 16:45 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekipleri Erkan Eyibil'i transfer etmek istiyor

Ümit Milli Takım 'ın yıldız oyuncusu Erkan Eyibil’in talipleri arttı. Bonservisi Mainz’de olan, geçtiğimiz sezon ise Hollanda’nın Go Ahead Eagles’de kiralık olarak görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Kayserispor’dan sonra Alanyaspor ’un da talip olduğu öğrenildi.

Hollanda’da 25 maçta 2 gol atan ve 10 numara pozisyonunda harikalar yaratan genç futbolcu artan grafiğiyle Ümit Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına girmişti. Sol ayaklı Eyibil’i Kayserispor ve Alanyaspor’un dışında Konyaspor ’un da yakın takibe aldığı iddiası var.

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