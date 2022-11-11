Süper Lig ekibinden Hulk bombası! Resmi teklif...

Yıllardır Türk kulüplerinin transfer etmek için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Hulk yine gündeme geldi.





BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEMİŞTİ AMA...

Geçtiğimiz senenin sezon başında Beşiktaş , Hulk'un transferi için uğraş vermiş fakat yıldız futbolcu Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'ya imza atmıştı.

BREZİLYA'DA 114 MAÇTA 65 GOL-18 ASİST

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

İnanılmaz Goller: Hulk vs Spartak





ADANA DEMİRSPOR HULK'U İSTİYOR

Adana Demirspor, ara transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Güney ekibi, Hulk’un peşine düştü.

BALOTELLİ'NİN YERİNE GELEN DZYUBA DA GİTTİ

Lacivert-Mavililer’de sezon başlarken Mario Balotelli’nin ayrılmasının ardından Dzyuba kadroya katılmıştı. Yıldız forvetten beklediği verimi alamayan Şimşekler, geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi feshetti.

BAŞKAN SANCAK AÇIKLAMIŞTI

Başkan Murat Sancak’ın daha önce, “Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik” açıklaması hafızalarda yerini korurken yönetimin şimdiden Hulk transferi için devreye girdiği ifade edildi.





RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk’a resmi teklifin yapılacağı bildirildi.

BAŞKAN ÇALIŞIYOR

Adana Demirspor’un uzun yıllar süren Süper Lig hasretine son veren, dünyaca ünlü yıldızları tek tek şehre indirip takımı kalıcı hale getiren Murat Sancak’ın kadroyu güçlendirmek ve çıtayı yükseltmek adına yine elinden geleni yapacağı gelen haberler arasında.