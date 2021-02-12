Süper Lig 'in devlerinin sık sık transfer gündemine gelen ve son dönemde adı çok kez Galatasaray ile anılmış Ahmed Musa, İngiltere Premier Lig'e dönebilir. Daha önce Ada'da Leicester City forması giyen Ahmed Musa'nın bedelsiz transfer imkanı ile talipleri artmış durumda.

West Bromwich'in Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattıktan sonra mali şartları da göz önünde bulundurarak Ahmed Musa transferinden vazgeçtiği belirtilirken Brighton, Burnley ve Southampton'ın oyuncuyu istedikleri aktarılıyor.

28 yaşındaki Nijeryalı golcü için eski takımlarından CSKA Moskova da devrede. 2016'da CSKA'dan 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Leicester'a transfer olan ve 2018'de de Leicester'dan 16.5 milyon Euro bonservis ile Al-Nasr'a giden Ahmed Musa, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ekibi ile yollarını ayırıp serbest kalmıştı.