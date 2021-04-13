Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrıldıktan sonra boşta olan ve ismi sık sık Süper Lig'in devleri Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ile anılan Ahmed Musa, ülkesine dönüyor. Yıldız oyuncunun yetiştiği kulüp Kano Pillars ile kısa süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.

Konuya ilişkin BBC Africa'ya açıklamalarda bulunan Ahmed Musa, başkan ile görüştükten sonra Kano Pillars forması giymeyi düşündüğünü belirtti. Kano Pillars'ın kalbinde özel bir yeri olduğunu aktaran Musa, Nijerya futbolunun imajı adına ve kulübüyle olan özel bağ nedeniyle bu istekte bulunduğunu aktardı.





BBC Sport Africa'ya yakın kaynaklar transferin bittiğini aktarırlarken Ahmed Musa ile Süper Lig ekiplerinin yanı sıra İngiliz ve Rus ekipleri de ilgilenmişti.