Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.

1- Bir insan, bir baba ve iş insanı olarak Koronavirüs günlerini nasıl yorumluyorsunuz? Bu süreç sizce nasıl aşılır?

Dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye açısından bakacak olursak bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içinde aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesine göre Türkiye daha iyi bir noktada. Bizler de bu süreçte bilim kurulu ve hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda süreci yönetmeye, tedbirleri azami düzeyde uygulamaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin de en az can kaybı ve ekonomik hasarla bu süreçten çıkacağını düşünüyorum.

2- Devletimiz ne zaman bir yardım çağrısı yapsa öncü oluyorsunuz. "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir yardım kampanyası başlatmayı uygun gördü. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Burada toplanacak paradan ziyade zor günlerde toplumun içindeki dayanışma duygusunu güçlendirmek çok kıymetli. Biz de bu süreçte hem Limak , hem TFF hem de yönetiminde bulunduğum diğer kurum ve kuruluşlar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

3- Koronavirüs futbolu da vurdu. FIFA ve UEFA'dan gelecek yardımların miktarı belli mi?

Futbol açısından işlerin normalleşmesi geciktikçe ortaya daha büyük bir ekonomik fatura çıkıyor. Bize FIFA tarafından bu konuda intikal etmiş resmi bir konu yok, fakat sürekli temas halindeyiz ve olabilecek senaryoları değerlendiriyoruz.

4- UEFA bir dizi karar aldı. Finansal Fair Play kriterleri de askıya alındı. Bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İçinden geçtiğimiz dönem hepimizin de bildiği gibi olağan bir dönem değil. Dolayısıyla olağanüstü kararlar alınması anlaşılabilir. Bence her ülkeyi ve organizasyonu kendi içindeki şartlara ve olanaklara göre de değerlendirmekte fayda var. Biz de TFF olarak kulüplerimizi ve spor camiasını rahatlatabilecek ilave tedbirleri yönetim kurulunda sürekli olarak değerlendiriyoruz.

5- TFF nasıl bir çözüm planı düşünüyor. Tescil mi? Kalan 8 maçı da oynatmak mı?

Bu konuda daha önce de belirttiğim gibi en büyük önceliğimiz insan sağlığı. Bu ortam sağlandığı ve sağlık endişeleri azaldığı takdirde tabii ki kalan maçları oynatmak istiyoruz. Ancak sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz. (Sabah)