Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu! Süper Lig fikstür ve maç sonuçları
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Gaziantep'te açıldı. Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5'te 5 yapmak için sahaya çıkacak. Sezonun flaş takımı Alanyaspor ise Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken, sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında terleyecek. Birbirinden kritik maçların oynanacağı Süper Lig'de 8. haftada oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü- Beşiktaş maçıyla başladı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 5’te 5 peşinde olacak. Ligde 4 maçtır kazanan ve maç fazlasıyla zirveye çıkan Fenerbahçe, Konyaspor engelini de aşıp milli araya iyice moralli girmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise ligin flaş takımı lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo-Mavililer patlama yapmak, ev sahibi ise zirveyi geri almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı dize getiren ve gözünü lige çeviren Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken, sakatlıklarla boğuşan Galatasaray , Sivasspor deplasmanında terleyecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
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Süper Lig puan durumu
1 - Fenerbahçe | 17 puan (1 maçı eksik)
2 - Alanyaspor | 16 puan (2 maçı eksik)
3 - Galatasaray | 13 puan (1 maçı eksik)
4 - Fatih Karagümrük | 11 puan (1 maçı eksik)
5 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)
6 - Kasımpaşa | 11 puan (1 maçı eksik)
7 - Gaziantep FK | 11 puan
8- Başakşehir | 10 puan (1 maçı eksik)
9 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)
10 - Sivasspor | 8 puan (2 maçı eksik)
11 - Antalyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)
12 - Hatayspor | 8 puan (3 maçı eksik)
13 - Yeni Malatyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)
14 - Göztepe | 7 puan (2 maçı eksik)
15 - Erzurumspor | 7 puan (2 maçı eksik)
16 - Konyaspor | 6 puan (2 maçı eksik)
17 - Kayserispor | 6 puan (2 maçı eksik)
18 - Gençlerbirliği | 5 puan (2 maçı eksik)
19- Trabzonspor | 5 puan (1 maçı eksik)
20 - Denizlispor | 5 puan (3 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 1 puan (3 maçı eksik)
Süper Lig 8. hafta maç sonuçları
Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş
Kasımpaşa - Antalyaspor
Erzurumspor - Göztepe
Alanyaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Konyaspor
Ankaragücü - Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
Kayserispor - Hatayspor
Başakşehir - Gençlerbirliği
Sivasspor - Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor
Süper Lig 9. hafta programı
Karagümrük - Sivasspor
Galatasaray - Kayserispor
Hatayspor - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Kasımpaşa
Denizlispor - Gaziantep FK
Trabzonspor - Erzurumspor
Göztepe - Ankaragücü
Antalyaspor - Alanyaspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Beşiktaş - Başakşehir
Haftayı bay geçen takım: Yeni Malatyaspor