Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü- Beşiktaş maçıyla başladı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 5’te 5 peşinde olacak. Ligde 4 maçtır kazanan ve maç fazlasıyla zirveye çıkan Fenerbahçe, Konyaspor engelini de aşıp milli araya iyice moralli girmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise ligin flaş takımı lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo-Mavililer patlama yapmak, ev sahibi ise zirveyi geri almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı dize getiren ve gözünü lige çeviren Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken, sakatlıklarla boğuşan Galatasaray , Sivasspor deplasmanında terleyecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

Süper Lig puan durumu

1 - Fenerbahçe | 17 puan (1 maçı eksik)

2 - Alanyaspor | 16 puan (2 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 13 puan (1 maçı eksik)

4 - Fatih Karagümrük | 11 puan (1 maçı eksik)

5 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)

6 - Kasımpaşa | 11 puan (1 maçı eksik)

7 - Gaziantep FK | 11 puan

8- Başakşehir | 10 puan (1 maçı eksik)

9 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)

10 - Sivasspor | 8 puan (2 maçı eksik)

11 - Antalyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

12 - Hatayspor | 8 puan (3 maçı eksik)

13 - Yeni Malatyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

14 - Göztepe | 7 puan (2 maçı eksik)

15 - Erzurumspor | 7 puan (2 maçı eksik)

16 - Konyaspor | 6 puan (2 maçı eksik)

17 - Kayserispor | 6 puan (2 maçı eksik)

18 - Gençlerbirliği | 5 puan (2 maçı eksik)

19- Trabzonspor | 5 puan (1 maçı eksik)

20 - Denizlispor | 5 puan (3 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 1 puan (3 maçı eksik)

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş

Kasımpaşa - Antalyaspor

Erzurumspor - Göztepe

Alanyaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Konyaspor

Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor - Denizlispor

Kayserispor - Hatayspor

Başakşehir - Gençlerbirliği

Sivasspor - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor

Süper Lig 9. hafta programı

Karagümrük - Sivasspor

Galatasaray - Kayserispor

Hatayspor - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Kasımpaşa

Denizlispor - Gaziantep FK

Trabzonspor - Erzurumspor

Göztepe - Ankaragücü

Antalyaspor - Alanyaspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Beşiktaş - Başakşehir

Haftayı bay geçen takım: Yeni Malatyaspor