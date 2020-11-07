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Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu! Süper Lig fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Gaziantep'te açıldı. Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5'te 5 yapmak için sahaya çıkacak. Sezonun flaş takımı Alanyaspor ise Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken, sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında terleyecek. Birbirinden kritik maçların oynanacağı Süper Lig'de 8. haftada oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

07 Kasım 2020, Cumartesi 01:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu! Süper Lig fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü- Beşiktaş maçıyla başladı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 5’te 5 peşinde olacak. Ligde 4 maçtır kazanan ve maç fazlasıyla zirveye çıkan Fenerbahçe, Konyaspor engelini de aşıp milli araya iyice moralli girmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise ligin flaş takımı lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo-Mavililer patlama yapmak, ev sahibi ise zirveyi geri almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı dize getiren ve gözünü lige çeviren Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken, sakatlıklarla boğuşan Galatasaray , Sivasspor deplasmanında terleyecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

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Süper Lig puan durumu

1 - Fenerbahçe | 17 puan (1 maçı eksik)

2 - Alanyaspor | 16 puan (2 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 13 puan (1 maçı eksik)

4 - Fatih Karagümrük | 11 puan (1 maçı eksik)

5 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)

6 - Kasımpaşa | 11 puan (1 maçı eksik)

7 - Gaziantep FK | 11 puan

8- Başakşehir | 10 puan (1 maçı eksik)

9 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)

10 - Sivasspor | 8 puan (2 maçı eksik)

11 - Antalyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

12 - Hatayspor | 8 puan (3 maçı eksik)

13 - Yeni Malatyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

14 - Göztepe | 7 puan (2 maçı eksik)

15 - Erzurumspor | 7 puan (2 maçı eksik)

16 - Konyaspor | 6 puan (2 maçı eksik)

17 - Kayserispor | 6 puan (2 maçı eksik)

18 - Gençlerbirliği | 5 puan (2 maçı eksik)

19- Trabzonspor | 5 puan (1 maçı eksik)

20 - Denizlispor | 5 puan (3 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 1 puan (3 maçı eksik)

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş

Kasımpaşa - Antalyaspor

Erzurumspor - Göztepe

Alanyaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Konyaspor

Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor - Denizlispor

Kayserispor - Hatayspor

Başakşehir - Gençlerbirliği

Sivasspor - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor

Süper Lig 9. hafta programı

Karagümrük - Sivasspor

Galatasaray - Kayserispor

Hatayspor - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Kasımpaşa

Denizlispor - Gaziantep FK

Trabzonspor - Erzurumspor

Göztepe - Ankaragücü

Antalyaspor - Alanyaspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Beşiktaş - Başakşehir

Haftayı bay geçen takım: Yeni Malatyaspor

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