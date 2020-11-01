Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlamıştı. Karagümrük, Erzurumspor'u gole boğdu, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise 3-1 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 4-3 kaybetti, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Galatasaray ise bugün oynanan maçta Ankaragücü'nü 1-0 ile geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Lider Alanyaspor'un Göztepe ile oynayacağı mücadele ise deprem nedeniyle ertelenmişti. Günün bir başka maçında ise Gençlerbirliği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın en önemli maçlarında Fenerbahçe Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ayrıca, Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

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Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 16 puan (1 maçı eksik)

2 - Fenerbahçe | 14 puan (1 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 13 puan

4 - Fatih Karagümrük | 11 puan

5 - Kasımpaşa | 11 puan

6 - Çaykur Rizespor | 8 puan (1 maçı eksik)

7 - Antalyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

8 - Yeni Malatyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)

9 - Gaziantep FK | 8 puan

10 - Göztepe | 7 puan (1 maçı eksik)

11 - Başakşehir | 7 puan (1 maçı eksik)

12 - Beşiktaş | 7 puan (2 maçı eksik)

13 - Sivasspor | 7 puan (2 maçı eksik)

14 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)

15 - Hatayspor | 7 puan (3 maçı eksik)

16 - Konyaspor | 6 puan (2 maçı eksik)

17 - Kayserispor | 6 puan (2 maçı eksik)

18 - Trabzonspor | 5 puan

19 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)

20 - Gençlerbirliği | 5 puan (1 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 1 puan (2 maçı eksik)

Süper Lig 7. hafta

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük 5 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor 3 - 4 Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) (ERTELENDİ)

19.00 Galatasaray 1-0 MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

Haftayı bay geçen takım: Denizlispor

Süper Lig 8. hafta programı

Gaziantep FK - Beşiktaş

Kasımpaşa - Antalyaspor

Erzurumspor - Göztepe

Alanyaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Konyaspor

Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor - Denizlispor

Kayserispor - Hatayspor

Başakşehir - Gençlerbirliği

Sivasspor - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor