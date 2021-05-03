Süper Lig 39. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 40. hafta fikstürü

Süper Lig’de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı. Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe , sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep’i 1-0 mağlup etti. Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş , 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76’ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Süper Lig’in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.

Süper Lig guan durumu

Süper Lig’de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.BEŞİKTAŞ 37 25 6 6 85 38 47 81

2.FENERBAHÇE 37 23 7 7 67 37 30 76

3.GALATASARAY 37 23 6 8 70 33 37 75

4.TRABZONSPOR 37 17 13 7 45 34 11 64

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 37 14 16 7 50 41 9 58

6.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57

7.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 16 9 12 60 51 9 57

8.GAZİANTEP 37 14 12 11 54 46 8 54

9.GÖZTEPE 37 13 12 12 55 51 4 51

10.FATİH KARAGÜMRÜK 37 13 12 12 52 49 3 51

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 37 11 12 14 47 47 0 45

12.ÇAYKUR RİZESPOR 37 11 12 14 48 59 -11 45

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 38 9 16 13 40 53 -13 43

14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 37 11 10 16 41 55 -14 43

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 37 9 14 14 43 49 -6 41

16.KASIMPAŞA 37 10 10 17 42 54 -12 40

17.HES KABLO KAYSERİSPOR 37 9 12 16 34 50 -16 39

18.MKE ANKARAGÜCÜ 37 10 8 19 44 59 -15 38

19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 38 9 10 19 41 65 -24 37

20.GENÇLERBİRLİĞİ 37 9 8 20 37 66 -29 35

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 37 6 10 21 36 67 -31 28

Süper Lig 40. hafta fikstürü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.