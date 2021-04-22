Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi oynanan maçların ardından hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarda futbola doyacağız. Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı’nda saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş -Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe -Kasımpaşa (Ülker Stadı)

İSTANBUL (AA)