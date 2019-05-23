Süper Lig 34. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan yarın yapılacak 4 maçla başlıyor.

Geçen haftaki "sezon finalinde" Medipol Başakşehir’i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, iddiası bulunmayan Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluk şansını geçen hafta kaçıran ve lig ikinciliği garanti olan Medipol Başakşehir, sezonu evinde, altıncılık mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki saat 18.00’de başlayacak müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ön eleme oynama şansını yitiren Beşiktaş, geçen hafta yenildiği Trabzonspor ile çekiştiği üçüncülük mücadelesinde, iddiası olmayan Kasımpaşa’yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, galibiyet halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak maçın hakemi Mete Kalkavan.

Beşiktaş galibiyetiyle üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor ise bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bordo-mavililer, maçı kazanıp, Beşiktaş’ın puan kaybı halinde sezonu üçüncü bitirecek. Çaykur Didi Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

- Düşecek takımlar pazar günü belli olacak

Son sıradaki Akhisarspor’un ardından ligden düşecek iki takım 26 Mayıs Pazar günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde son haftaya 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17’nci, 34 puanlı Bursaspor ise 16’ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15’inci Göztepe’nin ise 35 puanı bulunuyor.

Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek.

Göztepe’nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor’un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor’un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe’nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.

Süper Lig 34. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Yarın:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)