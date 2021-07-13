Süper Lig 2021/22 sezonu derbiler hangi hafta oynanacak?
Süper Lig'de 2021-2021 sezonu fikstür çekimi yapıldı, futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi haftaları belli oldu. Sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Son derbide ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2021/22 sezonu derbiler hangi hafta oynanacak? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi maç haftaları belirlendi. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe , 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.
Süper Lig 2021/22 sezonu derbiler hangi hafta oynanacak?
4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
Süper Lig 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig'de kaç takım olacak?
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.