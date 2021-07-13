Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi maç haftaları belirlendi. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe , 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Süper Lig 2021/22 sezonu derbiler hangi hafta oynanacak?

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş





Süper Lig 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig'de kaç takım olacak?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.



