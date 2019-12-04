Süper Lig 14. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar
16.30 Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat AYdınus