Süper Lig 14. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

04 Aralık 2019, Çarşamba 12:10
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Süper Lig 14. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

6 Aralık Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar

16.30 Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat AYdınus


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