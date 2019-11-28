Süper Lig 13.hafta sakat ve cezalı listesi
Süper Lig'de 13.hafta maçları yarın oynanacak Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Mücadele edecek tüm takımlarda hem sakat hem de cezalı oyuncular bulunuyor. İşte 13.haftada Süper Lig maçlarında oynamayacak sakat ve cezalı oyuncuların listesi..
Süper Lig 2019-2020 sezonu 13.hafta sakat ve cezalı / eksik listesi belli oldu. Fenerbahçe'de en çok merak edilen isimlerden Vedar Murit ve Mevlüt yine yok. Galatasaray'da Luyindama, Falcao ve Andone sakat ayrıca Babel cezalı. Beşiktaş'ta sakatlığı yeni açıklanan Victor Ruiz dışında Dorukhan ve Douglas kadroda yok. Trabzonspor'da ise önemli isimlerden Novak ve Abdülkadir Ömür yok ayrıca cezası bulunan Abdülkadir Parmak görev yapamayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ
SAKAT: Ahmet Oğuz
CEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
KASIMPAŞA
SAKAT: Pavelka, Thiam, Yusuf, Youssef
CEZALI: Veysel
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ÇAYKUR RİZESPOR
SAKAT: Boldrin, Atakan, Vetrih, Gökhan*
CEZALI: Yok
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
SAKAT: Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş Polat
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur
CEZALI: Fernandes, Ceyhun
MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Oscar Scarione, Ante Kulısic
CEZALI: İlhan Parlak, Ricardo Faty
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GÖZTEPE
SAKAT: Poko
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
SAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç
CEZALI: Isla
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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh
CEZALI: Yok
YUKATEL DENİZLİSPOR
SAKAT: Zeki Yavru, Mbamba, Kerem Can
CEZALI: Murawski
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAKAT: Uğur
CEZALI: Mahmut
ANTALYASPOR
SAKAT: Amilton Minervino, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Novak
CEZALI: Abdulkadir Parmak
GALATASARAY
SAKAT: Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama, Şener
CEZALI: Babel
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BEŞİKTAŞ
SAKAT: Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, Kartal
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SAKAT: Levent Gülen, Alpay Çelebi
CEZALI: Henrique
(DHA-Spor İstanbul)