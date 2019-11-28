Süper Lig 13.hafta sakat ve cezalı listesi

Süper Lig 2019-2020 sezonu 13.hafta sakat ve cezalı / eksik listesi belli oldu. Fenerbahçe'de en çok merak edilen isimlerden Vedar Murit ve Mevlüt yine yok. Galatasaray'da Luyindama, Falcao ve Andone sakat ayrıca Babel cezalı. Beşiktaş'ta sakatlığı yeni açıklanan Victor Ruiz dışında Dorukhan ve Douglas kadroda yok. Trabzonspor'da ise önemli isimlerden Novak ve Abdülkadir Ömür yok ayrıca cezası bulunan Abdülkadir Parmak görev yapamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Yok

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

KASIMPAŞA

SAKAT: Pavelka, Thiam, Yusuf, Youssef

CEZALI: Veysel

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ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Boldrin, Atakan, Vetrih, Gökhan*

CEZALI: Yok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

SAKAT: Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş Polat

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur

CEZALI: Fernandes, Ceyhun

MKE ANKARAGÜCÜ

SAKAT: Oscar Scarione, Ante Kulısic

CEZALI: İlhan Parlak, Ricardo Faty

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GÖZTEPE

SAKAT: Poko

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

SAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç

CEZALI: Isla

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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh

CEZALI: Yok

YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Zeki Yavru, Mbamba, Kerem Can

CEZALI: Murawski

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAKAT: Uğur

CEZALI: Mahmut

ANTALYASPOR

SAKAT: Amilton Minervino, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR

SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Novak

CEZALI: Abdulkadir Parmak

GALATASARAY

SAKAT: Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama, Şener

CEZALI: Babel

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BEŞİKTAŞ

SAKAT: Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, Kartal

CEZALI: Yok

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

SAKAT: Levent Gülen, Alpay Çelebi

CEZALI: Henrique

(DHA-Spor İstanbul)