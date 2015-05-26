Galatasaray'ın sezonun iki kulvarında birden zirvede olması aynı soruları akıllara getirdi. Galatasaray, Akhisar'ı yenip Türkiye Kupası'nın sahibi olunca Süper Kupa Finali'ni hangi iki takımın oynayacağı merak edilmeye başlandı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray’la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kaptırdığı Galatasaray’ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray’ı yenerek TFF Süper Kupa’yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray’a rakip oldu.