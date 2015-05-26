Süper Kupa'yı kimler oynayacak? Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi kim?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Başakşehir karşısında geri düştüğü maçı çevirdi, takipçisini devirip bitime 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın 4 yıl sonra duble yapmasının ardından akıllardaki soru şu; Süper Kupa finalini kim oynayacak, Süper Kupa final statüsü nasıl? Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın sezonun iki kulvarında birden zirvede olması aynı soruları akıllara getirdi. Galatasaray, Akhisar'ı yenip Türkiye Kupası'nın sahibi olunca Süper Kupa Finali'ni hangi iki takımın oynayacağı merak edilmeye başlandı.
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray’la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig’e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kaptırdığı Galatasaray’ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray’ı yenerek TFF Süper Kupa’yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray’a rakip oldu.