Süper Kupa’ya, süper final!

Hafta başından beri Premier Lig’de ligin ilk haftasında Norwich’i 4-1 deviren Liverpool’un moralli, Manchester United’dan 4 yiyen Chelsea’nin demoralize olmuş bir görüntü çizmesi bekleniyordu. Ancak futbol her şeye gebe olduğunu bir kez daha gösterdi. Beklenildiği gibi Liverpool baskılı başladı. Chelsea ise rakibini kendi yarı sahasında kabul etti. Kırmızılılar, Chelsea’yi bunaltmaya, oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştıkça Chelsea yanıtını verdi. Mavililer, önce 22’de direğe takıldı, sayısız pozisyondan yararlanamadı.

Rölantiye almak yetmedi

Mavililer, maçı isteyen, daha çok üreten taraf olduğunu kanıtladı. 36’da Pulisic’in pasında topla buluşan Giroud, dengeyi bozdu: 0-1. Devreye kadar skoru korumak önemliydi. Oyunu rölantiye alan Chelsea, soyunma odasına da önde girdi. İkinci yarıya Liverpool hızlı başladı. Firmino, topu Mane ile buluşturdu. Mane’nin tek yapması gereken ise topu boş filelere yollamak oldu: 1-1.

Kırmızılılar’ın dönüşü!

İlk yarıda etkisiz kalan Liverpool, ikinci yarıda bulduğu golün ardından neden Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu gösterdi. Uzatmalara gidilirken sahada fizik olarak düşmüş, kolay pozisyon vermeye müsait olan ancak her şeye rağmen kupa için varını yoğunu ortaya koymaya hazır iki takım vardı.

Her şey bitti derken

95’te Mane, bir kez daha sahneye çıktı Kırmızılılar 2-1 öne geçti. İşte futbolun mucizesi bu. Her şey bitti derken Chelsea, penaltı kazandı. Jorginho skora denge getirdi: 2-2. Mavililer, ikinci uzatma devresinde sanki maç yeni başlamışçasına rakip kaleyi abluka altına aldı. Penaltılar sonucunda kazanan Liverpool, Kloop önderliğinde nasıl bir ‘winner’ (kazanan) takım haline dönüştüğünü gözler önüne serdi.