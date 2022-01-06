Süper Kupa’nın en iyi oyuncusu Atiba Hutchinson
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 'da normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Antalyaspor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Süper Kupa’nın en iyi oyuncusu seçildi.
2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş, seri penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak, 2021 Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Karşılaşmada, 120 dakika boyunca sahada kalan ve mücadelenin hem normal süresinde hem de penaltı atışlarında topu ağlara göndermeyi başaran Atiba Hutchinson, Süper Kupa’nın en iyi oyuncusu seçildi.