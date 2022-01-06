Süper Kupa’nın en iyi oyuncusu Atiba Hutchinson

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş, seri penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak, 2021 Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmada, 120 dakika boyunca sahada kalan ve mücadelenin hem normal süresinde hem de penaltı atışlarında topu ağlara göndermeyi başaran Atiba Hutchinson, Süper Kupa’nın en iyi oyuncusu seçildi.

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