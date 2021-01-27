Bir yanda son şampiyon Başakşehir, diğer tarafta Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ... İki dev, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadelede kazanan Trabzonspor oldu. 47'de Djaniny ile öne geçen Fırtına, 58'de kalesini gole kapatamadı, Başakşehir Demba Ba'nın penaltısıyla eşitliği yakaladı. 85'te sahneye çıkan Ekuban, skoru belirledi ve kupayı getiren isim oldu. Başakşehir'de Epureanu 73'te kırmızı kart gördü. Maçın son anlarında yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında gerginlik çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.









Trabzonspor, pandemi tedbirlerine uygun düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF Süper Kupa’nın en değerli oyuncusu Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü atan Trabzonsporlu Caleb Ekuban seçildi.

Olaylı maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Süper Kupa sayısında 9’a ulaşarak Beşiktaş ’ı geçip Fenerbahçe ’yi yakaladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını Trabzonspor'un başında eski takımı Başakşehir'e karşı kazandı.

Kupayı Nihat Özdemir verdi

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi pandemi tedbirlerine uygun yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa’yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’a verdi. Kupayı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak birlikte havaya kaldırdı. Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti. Süper Kupa’yı 2. kez kazanan Trabzonspor’da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı’yı havaya atarak büyük coşku yaşadılar.

Kupa töreninde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür de koltuk değnekleriyle yer aldı. Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Medipol Başakşehir ekibini alkışladı.

Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı. Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir’e karşı Süper Kupa’da kazanma sevincini yaşadı.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ikinci kez Süper Kupa’yı kazandı

Süper Kupa’da ikinci kez mücadele eden Trabzonspor ikide iki yaptı. Bordo-mavili takım, 2010 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, müsabakayı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı ikinci Süper Kupa maçını da kazandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Başakşehir savunmasından seken top Ekuban'ın önünde kaldı. Ganalı'nın attığı şut Ponck'a temas etti ve kornere çıktı. Trabzonsporlu futbolcular, topun Ponck'un eline çarptığını belirtip Yaşar Kemal Uğurlu'ya itiraz ettiler. VAR'da incelenen pozisyonda penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığı tespit edildi.

12' İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karla karışık yağmur yağışı devam ediyor. Orta alandaki karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempo bir hayli düşük.

16' Azubuike'nin ceza alanına doldurduğu topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalan Demba Ba penaltı bekledi ancak Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi.

17' Trabzonspor'un hızlı hücumunda topla buluşan Ekuban, sol kanattan koşu yapan Djaniny'yi topla buluşturdu. Topu kontrol eden Djaniny, pasını Nwakaeme'ye aktardı. Nwakaeme'nin ceza sahası önünden attığı şut savunmadan sekti ve Mert Günok'ta kaldı.

22' Berat Özdemir'in uzaktan yaptığı ve kaygan zeminde daha da hızlanan sert şutu Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

24' Sol kanattan Ekuban'ın çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı, Nwakaeme ceza alanı dışından denedi ancak top savunmadan döndü.

28' Maçtaki ilk sarı kart Başakşehir kaptanı Epureanu'ya çıktı. Ekuban'a kayarak müdahale yapan Moldovalı stoper, sarı kart gördü.

29' Başakşehir ceza alanına doldurulan top sol çaprazda Nwakaeme'nin önünde kaldı, onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

37' 37' Trabzonspor tehlikeli geldi. Ekuban'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Djaniny'in dar açıdan yaptığı vuruşu Mert güçlükle çeldi.

45+2' Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak oyuna devam edemedi. Abdulkadir'in yerine Baker oyunda.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı

GOL | 47' Trabzonspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Serkan Asan, bekletmeden ortasını gönderdi. Djaniny, Ponck'un hatasını affetmedi. Golcü futbolcu ceza sahasında seken topa iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Mert'i avladı, Trabzonspor öne geçti.

52' Ekuban-Djaniny ikilisi, Başakşehir savunmasını zorluyor. Ekuban'ın pasında Başakşehir ceza sahsında topla buluşan Djaniny, zamanlama hatası yaptı ve araya giren Başakşehir savunması tehlikeyi önledi.

54' Başakşehir'de Azubuike'nin yerine Enzo Crivelli oyunda.

GOL | 58' Junior Fernandes'in ceza sahası dışından attığı şut Edgar le'den döndü, Başakşehirli futbolcular penaltı itirazında bulundu. Oyunu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi. Edgar'ın eline çarptığını tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi ve tecrübeli stopere sarı kart gösterdi. Penaltı noktasına gelen Demba Ba, fileleri havalandırdı ve takımına eşitliği getirdi.

62' Hızlı gelişen Başakşehir atağında uzun pasla topla buluşan Crivelli ceza alanındaki Fernandes'i topla buluşturdu ilk rakibinden kurtarıp kaleyi düşündü savunmaya çarpan topu Uğurcan çıkarak almayı başardı.

70' Trabzonspor savunmasının uzun oynadığı topa Djniny hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

KIRMIZI KART | 73' Başakşehir 10 kişi kaldı. Hava topu mücadelesinde Ekuban'ı düşüren Alexandru Epureanu, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı. Başakşehir, kalan dakikalarda 10 kişi oynayacak. Kırmızı kartın ardından Okan Buruk hemen hamle yaptı. Duarte, Fernandes'in yerine oyunda.

77' Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Flavio'nun yerine oyunda.

GOL | 85' Kendi yarı sahasında Hasan Ali Kaldırım'dan topu kapan Djaniny, rakip yarı sahaya geçti, ara pasını attı. Savunma arkasına koşu yapan Ekuban, Mert'i geçti ve zor pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. Başakşehirli futbolcular golün ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre itirazlarda bulundu. Pozisyonun başında Djaniny'nin Hasan Ali Kaldırım'a faul yaptığını savunan Başakşehir'de Hasan Ali ve Deniz Türüç sarı kart gördü. VAR kontrolünün ardından gole engel olacak bir müdahale olmadığı tespit edildi.

Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında arbade yaşandı.

Maçın son dakikalarında iki takımın yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında yaşanan tartışmanın ardından saha içi bir anda karıştı. Olayların ardından iki isim de kırmızı kartla tribüne gönderildi.

90 dakika sona erdi. TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Trabzonspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa’yı kazandı.

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STAT: Olimpiyat

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azibuke (Dk. 55 Crivelli), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 90+3 Gulbrandsen), Aleksic, Fernandes (Dk. 75 Duarte), Demba Ba

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+3 Baker), Ekuban (Dk. 90+4 Afobe), Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+4 Hosseini)

GOLLER: Dk. 58 (P) Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Dk. 47 Djaniny, Dk. 86 Ekuban (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Epureanu (Medipol Başakşehir) - Murat Yaman (İdari direktör) – Egemen Korkmaz (Yardımcı antrenör)

SARI KARTLAR: Epureanu, Deniz Türüç, Crivelli, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Edgar Ie, Marlon (Trabzonspor)