Süper Kupa sahibini buluyor

Türkiye Kupası finalisti Selka Eskişehir HSK ve diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyesi GSK'nın ligden çekilmesi nedeniyle, Beşiktaş Aygaz ve Beykoz Belediyesi GSK, Süper Kupa için mücadele edecek. 22 Eylül Pazar günü saat 13.00'te başlayacak maç, İstanbul Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan turnuvayı 7 kez kazanan Beşiktaş Aygaz, 2010 yılından itibaren ise Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda kupayı 7 kez müzesine götürdü.

Her iki takım 2017 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelirken, maçı Beşiktaş Aygaz 28-26 kazanmıştı.