Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

DHA