2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını Katar'da oynadı. Beşiktaş'ın 11, Antalyaspor'un ise 7 eksikle çıktığı karşılaşmada Siyah Beyazlı ekibin kaptanı Atiba, 33'te Akdeniz ekibinin, 74'te ise kendi ağlarını sarstı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikadan oynanan 2 uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçın penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal'ın 2. zaferini elde etti. Beşiktaş'ın penaltılarında topu başına geçen Alex Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida topu ağlara göndermeyi başardı.

Antalyaspor'da ise Güray ile Hakan penaltıda hata yapmadı. Mustafa, Ersin'i, Floranus ise direği geçemedi.

Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazandı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin ise teknik direktörlük kariyerinin 3. ayında kupa kazanma fırsatını penaltı atışları sonrası kaçırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasının sol çaprazı dışından attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

4' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Larin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Pjanic'in uzun pasına hareketlenen Larin, ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatmak istedi ancak topu kontrol edemedi. Araya giren Antalyasporlu Bünyamin'in vuruşunda top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı orta sahanın yakın mesafeden attığı şutta top yandan auta çıktı.

19' Batshuayi, ceza sahasında Kudriashov ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Belçikalı forvet, penaltı itirazlarında bulundu, maçın hakemi Halil Umut Meler, 'devam' dedi. Pjanic'in ön direğe kullandığı kornerde topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

22' Beşiktaş tehlikeli geldi. Atiba'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Larin, yerden ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasını geçen topa arka direkte Kenan Karaman dokunamadı.

26' Vida'nın pas hatası sonrası topla buluşan Doğukan'ın uzak mesafeden attığı şutta topu Ersin Destanoğlu kolay bir şekilde kontrol etti.

28' Ghacha'nın ceza sahası çizgisinden attığı şutta top kaleci Ersin'de kaldı.

32' Pjanic'in Antalyaspor savunmasının arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Batshuayi, istediği vuruşu yapamadı, araya giren Veysel Sarı tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 33' Beşiktaş, Doha'da öne geçti. Kenan Karaman’ın pasıyla ceza sahası yan çizgisinin hemen içinde topla buluşan Rosier, yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içine koşu yapan Atiba, bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

40' Sağ kanattan kazanılan kornerde Milosevic ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında Kudryashov’un kafa vuruşunda top kaleci Ersin’in kucağında kaldı.

45+1' Kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Atiba’nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş, aynı kadrosuyla sahada. Antalyaspor'da ise Eren Albayrak'ın yerine Mukairu oyuna dahil oldu.

47' Mukairu'nun uzun pasıyla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Ghacha, Ersin'le karşı karşıya kaldı, araya Rıdvan Yılmaz girdi. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

49' Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz, vakit kaybetmeden ceza sahasına ortasını gönderdi. Son anda araya giren Kudriashov, topun Batshuayi'ye gelmesini önledi.

51' Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, Poli'nin ceza sahası sağ çaprazından attığı şutta açıyı iyi kapattı ve topu çelmeyi başardı.

52' Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Rosier’in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Kenan Karaman içeri çevirdi. Altıpasın içinde müsait durumdaki Larin, meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

55' Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Pjanic, Crivelli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59' Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Mukairu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

60' Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Ruud Boffin, maçın hakemi Halil Umut Meler'e gösterdiği yoğun itirazlar sonrası sarı kart gördü.

62' Batshuayi'nin tek pasıyla topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Atiba, Veysel Sarı'yı geçemedi.

63' Batshuayi pasını sağındaki Atiba’ya verdi. Atiba sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Josef’i gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla gole izin vermedi.

64' Antalyaspor'da Milosevic'in yerine Hakan, Ghacha'nın yerine Amilton oyunda.

65' Doğukan'ın yerden pasına koşu yapan Crivelli'nin penaltı noktasına yakın bir alandan vurduğu şutta top farklı şekilde auta çıktı.

67' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, ceza sahası sağındaki Batshuayi’yi gördü. Batshuayi tekrardan Larin’in önüne bıraktı. Larin’in ceza sahası çizgisi üstünden yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

68' Beşiktaş'ta sakatlanan Miralem Pjanic yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

GOL | 74' Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hakan Özmert ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Güray Vural’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta Atiba’nın ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-1.

75' Beraberlik golünün ardından Nuri Şahin, hücum hattında değişikliğe gitti. Enzo Crivelli'nin yerine Gökdeniz Bayrakdar oyunda.

79' Beşiktaş'ta Larin'in yerine Alex Teixeira; Kenan Karaman'ın yerine ise Emirhan İlkhan oyunda.

90 dakikada 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak.

94' Teixeira'nın pasında topun Veysel Sarı'nın eline çarpması sonrası Beşiktaş, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Batshuayi'nin kaleyi karşıdan gören açıdan çektiği şutta top barajdan döndü.

95' Antalyaspor'da Poli'nin yerine Floranus oyuna dahil oldu.

98' Antalyaspor'da sakatlanan ve sedyeyle kenara alınan Doğukan Sinik'in yerine Mustafa Erdilman oyuna dahil oldu.

103' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın yerine Welinton oyunda.

103' Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Batshuayi, vuruşunu yapacakken Veysel Sarı, son anda yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.

105' Beşiktaş atağında çalımlarla ceza sahasına giren Emirhan’ın çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

110' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Josef’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kontrol etti.

112' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Amilton, ceza sahasına doğru katetti. Tecrübeli oyuncu, açısını bulur bulmaz şutunu attı, köşeye giden topu Ersin son anda çelmeyi başardı.

113' Beşiktaş'ta Welinton, Mukairu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'nın sahibi oldu.

STAT: Ahmed Bin Ali

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Josef, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Atiba, Kenan Karaman (Dk. 85 Emirhan İlkhan), Larin (Dk. 79 Teixeira), Batshuayi

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albrayrak (Dk. 46 Mukairu), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar)

GOLLER: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 74 Atiba (KK) (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Pjanic, Welinton (Beşiktaş) - Veysel Sarı, Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)