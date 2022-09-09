'Süper' Eyüpspor! Transferin şampiyonu oldular

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor yeni sezona iddialı bir giriş yaptı... Lige istediği gibi başlayamasa da Eflatun-Sarılılar, TFF 1.Lig'in transfer şampiyonu oldu, gücüne güç kattı.

Eyüp transfer döneminde tam 28 futbolcuyu renklerine bağlayarak adeta yeni bir takım kurdu. Üstelik İstanbul temsilcisi, 14 oyuncuyu da Süper Lig'den kadrosuna kattı. 2 futbolcu da geçmişte Süper Lig'de boy göstermişti.

Galatasaray 'dan; Ryan Babel, Jesse Sekidika, Alpaslan Öztürk ve Ömer Bayram'a imza attıran Eflatun-Sarılılar, Adana Demirspor'dan da Francis Ezeh, Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u takıma kazandırdı.

Eyüpspor bu isimler dışında; Gaziantep FK'dan Recep Niyaz, Kasımpaşa'dan Harun Tekin, Göztepe 'den Berkan Emir, Giresunspor'dan Umut Nayir, Başakşehir'den Mete Demir ve Kayseri'den de İbrahim Akdağ ile Uğur Demirok'u renklerine bağladı. Ayrı olarak da 2019-20'de Gençlerbirliği ile Süper Lig'de mücadele eden Fluminense'li Luccas Claro ile Süper Lig'de 37 maça çıkan Murat Uçar da yeni sezonda Eyüpspor forması giyecek.

Atalay Özçelikli