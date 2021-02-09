ABD’nin en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonun belli olduğu Super Bowl'un 55.'si, Florida eyaletinin Tampa kentindeki 66 bin kişilik Raymond James Stadı'nda gerçekleşti. Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 20 bin seyircinin alındığı organizasyonda Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs’i 31-9’luk skorla mağlup ederek 18 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Bu yıl kariyerinin 10’uncu Super Bowl’unda mücadele eden Buccaneers efsane oyun kurucusu Brady, 7. Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

30 saniyesi 5.5 milyon Dolar

Daha önce New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl’da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, ayrıca kariyerinin 5. "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı. Şovlarla yine de büyülü bir atmosferin yakalandığı maçta Sarah Thomas, finallerin tarihinin ilk kadın hakemi olarak görev aldı. Şirketler, 30 saniyelik televizyon reklamı için 5.5 milyon Dolar ödediler.



