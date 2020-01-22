Super Bowl’da Anadolu Ateşi

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi, dans tutkusunu dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan Amerikan Futbol Ligi‘nde (NFL) şampiyonun belli olacağı Super Bowl haftasına taşıyacak.

Anadolu Ateşi, ABD’de en çok izlenen ve günler öncesinde herkesin hazırlık yaptığı Super Bowl Finali öncesi, Madonna, Sinatra, Cocker gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı Fillmore Miami Beach Tiyatrosu’nda sahne alacak. Super Bowl finali ise 2 Şubat’ta Miami’deki Hard Rock Stadı’nda oynanacak ve maçın devre arasında Lady Gaga, Eminem ve Ariana Grande gibi isimler boy gösterecek.