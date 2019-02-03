Super Bowl yine para saçıyor

ABD’nin en popüler sporlarından biri olan Amerikan Futbolu’nda şampiyonunun belirleneceği 53. Super Bowl için artık geri sayım sona erdi. Los Angeles Rams ile son şampiyon New England Patriots arasındaki dev kapışma bu gece 02.30’da gerçekleştirilecek. Dev organizasyon için ülkede nefesler tutuldu. Yaklaşık 200 milyon kişinin izleyeceği karşılaşma, ülke ekonomisine büyük katkı yapacak. Oyuncu başına 30 milyon TL Tüketim çılgınlığının yaşanacağı gecede Amerikalı futbolseverler, rekorları alt üst etmeye hazırlanıyor. Ülkede reklamcılık, gıda ve konaklama olmak üzere çeşitli sektörlerde yapılacak harcamalar doğrultusunda 14.8 milyar Dolar (77 milyar TL) doğrudan devletin kasasına girecek. Şampiyon olan 53 kişilik takımlardan her bir oyuncuya toplamda 5.6 milyon Dolar (30 milyon TL) verilecek. Kaybeden taraf ise 2.8 milyon Dolar’ın (28 milyon TL) sahibi olacak.

İşte rakamlar

30 saniyelik reklam 27 milyon TL: NBC, CBS ve Fox kanallarına her 30 saniye için 5.3 milyon Dolar (27 milyon TL) ödenecek.

4 kişilik bir aile için 3 gecelik konaklama 5 bin Dolar (29 bin TL).

Her bir taraftarın bu karşılaşma için 81 Dolar (421 TL) harcayacağı ön görülüyor.

Amerikalıların tüketeceği tavuk kanadı sayısının bu sene 1.38 milyar adete ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Super Bowl’da en pahalı bilet 325 bin Dolar (1.7 milyon TL), en ucuz ise 2 bin 400 dolar (12 bin TL)

Dev kapışmayı 182 milyon kişinin televizyondan izlemesi bekleniyor.

Devre arası şovu taraftarları coşturacak

Maaron 5 grubu, rapçi Travis Scoot ve Big Boi gibi sevilen isimler seyircileri coşturacak.















