Etkinlik Savaşları, Standart kural setini kullanan Hızlı Maç (Quick Match) savaşları sırasında gerçekleşecek. Oyuncuların yarışacağı çeşitli haritalar olacak – bu haritalar heyecanı canlı tutmak için her gün değişecek! Bir Etkinlik Savaşına katılabilecek oyuncu sayısının aynı anda dört veya sekiz Bomber olmak üzere günlük olarak farklılık göstereceği belirtiliyor. Bu nedenle oyuncular, maçlarda farklı zorluk seviyeleri deneyimleyebilirler.

Bu son güncelleme ayrıca seriye yeni bir karakter getiriyor- Shiori Fujisaki Bomber! Tokimeki Memorial serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Shiori Fujisaki, sevimli, zeki ve tam anlamıyla sportmen bir kişilik. SUPER BOMBERMAN R ONLINE'da Shiori, yakındaki tüm karakterleri kısa bir süre için dondurmasına olanak tanıyan "Tokimeki Field" yeteneğiyle göz dolduracak. Shiori, "Unique Type" bir Bomber ve oyun içi mağazadan 300 Bomber Coin karşılığında satın alınabilir.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE Hakkında:

Daha önce Stadia üzerinde yayınlanan, SUPER BOMBERMAN R ONLINE, KONAMI’nin popüler oyunu Super Bomberman R’yi temel alarak 8 Bomber Kardeşi ve diğer karakterleri 64 kişilik çevrimiçi bir battle royale’de karşı karşıya getiriyor.

Bomberman, oyunu partilerin favorisi haline getiren klasikleşmiş oynanışına (savaş meydanlarında ilerle, gizli power-up’ları bul ve rakiplerini bunlarla alt et) sahip olsa da SUPER BOMBERMAN R ONLINE’ın asıl öne çıkan farkı “Battle 64” modu. Kendisini 16 farklı başlangıç haritasından birinde bulan 64 oyuncu, sayıları giderek azalan haritalar içinde kıran kırana ve eğlenceli bir mücadele vererek savaş alanının en iyi bombacısı olmak için yarışıyorlar.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE 100’den fazla kişiselleştirilebilir oyun içeriğine sahip; bunlar arasında sayısız kostüm, aksesuar ve ilk kez gelen bir özellik olan bomba kaplaması bulunuyor. Bomba kaplaması sadece bombanın kendisini değil patlayış şeklini de etkiliyor. Oyuncular dilerlerse Premium Paketi satın alarak Gradius, Silent Hill ve Castlevania gibi KONAMI’nin klasikleşmiş oyunlarından 14 ekstra karakteri elde edebilir, yepyeni görünüş ve özelliklere sahip olabilirler!

Premium Paket, ücretsiz “Battle 64” modunun yanı sıra oyunculara kendi oyun odalarını kurabilme şansı veriyor. Oyun kurucular bu odalarda, “Battle 64” modu, 16 kişilik “Standart” mod ya da Grand Prix modu arasından dilediklerini seçip oyunun kurallarını belirleyebiliyor. Grand Prix, oyuncuları maksimum üçer kişilik takımlara ayırıyor ve takımlar iki round boyunca en yüksek puanı toplamak için yarışıyorlar.