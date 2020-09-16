Suna Kıraç için taziye mesajı

Siyah-Beyazlılar, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un kardeşi Suna Kıraç’ın vefatıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, “Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş, kıymetli iş insanı Suna Kıraç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; Rahmi Koç ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.