Sumudica’dan transferin şifreleri

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği Türkiye’yi adeta ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi.

Suudi Arabistan’dan sonra farklı ülkelerden teklif almasına rağmen Türkiye’den gelen tekliflere öncelik vermesinin en önemli nedeninin de bu olduğunu belirten Sumudica, yeniden Türkiye’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de Süper Lig’in dünyanın en zorlu liglerinden birisi olduğunu ifade eden Sumudica, teklif üzerine geldiği Gazişehir Gaziantep ile anlaşmasında kentteki istek ve kulüp yapısının etkili olduğunu vurguladı.

Sumudica, Gazişehir Gaziantep’i bir daha alt ligleri görmeyecek yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yıldız oyuncular almayı ve yaşlı bir takım kurmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Kadromuzda tabii ki tecrübeli oyuncular olacak ama ligi bilen oyuncular olmalı. Ligi tanıyan oyuncular aramızda olmalı. Çünkü Türkiye ligi sanıldığı kadar kolay değil. Bence Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi. Bu yüzden oyuncu seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. Oyunumuza katkı veren oyuncular aramızda olacak. Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor’dan bazı oyuncular aramıza katılabilir. Böyle bir birleşim oluşturup takım kadromuzu hazırlayacağız."

Taraftara "iyi futbol" sözü

Lig başladığında güzel futbol oynayabilmek için yapmaya çalıştıkları transferlerin önemine dikkati çeken Sumudica, basındaki bazı transfer haberleriyle ilgili yorum yapmayacağını ve çalışmalar tamamlandığında transferlerin teker teker açıklanacağını kaydetti.

Sumudica, transferini gerçekleştirmek istedikleri bazı oyuncular için önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, "Benim rüyam sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek ve lig içerisinde de bu sıranın dışına çıkmamak. Sezon boyunca hiçbir şekilde küme düşme korkusu hissetmek istemiyorum. Bunu yaparken de tabii ki iyi futbol oynamalıyız." diye konuştu.

Rumen teknik adam, taraftarlara da şöyle seslendi:

"Taraftarlar gelip bizi desteklesinler. Onlara söz veriyorum iyi bir takım olacağız. Bizim için takım ve taraftarın bir arada olması çok önemli. İyi futbolu sahaya yansıtmak için yönetici, başkan, oyuncular ve teknik heyet olarak elimizden geleni yapacağız. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Başarı için oyuncularla, taraftarın ve şehrin birbirine yakın olması gerekiyor. Bunu yaptığımızda başarı da kolaylaşacak."

AA