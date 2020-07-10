Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung'un transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, eski oyuncusuna yönelik Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken kendisini Galatasaray ve Göztepe'nin de istediğini aktardı.

Ülkesinde ProX'e konuşan Sumudica, öncelikle Beşiktaş iddialarını değerlendirdi ve "Lung hakkında çok fazla iddia var. 3 takım onu istiyor ama Beşiktaş'a giderse yıllık 300 bin Euro kazanacağı yazılıyor. Çok iyi bir kaleci olarak Beşiktaş'a gitme şansı yüksek" ifadelerini kullandı.

Kendisini sadece Beşiktaş'ın istemediğini de belirten Sumudica, "Onu isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Muslera'yı kaybeden Galatasaray ve Göztepe de var" dedi.

Marius Sumudica, Rumen takımı Astra Giurgiu'da çalışırken Silviu Lung'a şans vermiş ve takımının değişilmezlerinden biri haline getirmişti.