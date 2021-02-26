Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un başında bulunan Marius Sumudica, ismi Galatasaray ile anılan FCSB'nin başarılı orta saha oyuncuyu Olimpiu Morutan hakkında açıklamalarda bulundu. Look Sport'a konuşan Sumudica, oyuncunun Galatasaray'da oynamasını muhtemel görmediğini aktardı.





İşte Marius Sumudica'nın Olimpiu Morutan hakkında yaptığı açıklamalar:

"Morutan, Galatasaray'a giderse büyük bir adım olur. Şu anda Romanya'dan bir oyuncunun Galatasaray'da oynayabileceğini sanmıyorum"

'Fenerbahçe ve Galatasaray'da hiçbir Rumen oyuncu oynayamaz'

"Giovani'yi tanıyorum. Gücünü, neler yapabileceğini biliyorum. Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi var. Hagi oradaydı, Galatasaray'da herkes Hagi'ye saygı duyuyor ama bu transfer olursa Giovani gibi birinin sayesinde olur. Fenerbahçe ve Galatasaray'da hiçbir Rumen oyuncunun oynayamayacağına inanıyorum"

"Fenerbahçe Mesut Özil'i, Sosa'yı, Luiz Gustavo'yu, Samatta'yı aldı. Beşiktaş, Everton'dan Cenk Tosun'u getirdi. Neden bahsediyoruz? Bu olağanüstü bir şey"

"Fenerbahçe'de Samatta, Cisse, Valencia var ve sadece 1 forvet oynuyor. Çok zor. 3 büyüklerden birine transfer olacak Rumen oyuncu düşünemiyorum"