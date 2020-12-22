Gaziantep FK’nın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, dün hem Fenerbahçe galibiyeti hem de sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili FANATİK’e çok özel açıklamalar yapmıştı. Rumen hocaya bu kez, ‘Türkiye’de büyük bir takımın başında olsaydınız, sonuç ne olurdu?’ diye sorduk ve aldığı başarılı sonuçların ardından örnek aldığı isim olan vatandaşı Mircea Lucescu’nun telefonda ona neler söylediğini bizzat kendisinden öğrendik. İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları: “Türkiye’de tarihi olan bir büyük kulübe gelsem ve teknik direktörlük koltuğuna otursam, inanın Süper Lig’de çok kolay şampiyon olurum. Her zaman kazanmayı isteyen bir teknik adamım.”

‘Lucescu babam gibidir’

“Geçenlerde çok sevdiğim Mircea Lucescu’dan telefon geldi ve bana, ‘Türkiye’de sadece büyük takımlarda çalıştım ve Anadolu takımlarında hoca olmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Gaziantep’de yaptıkların ve aldığın sonuçlar inanılmaz. Büyük bir takımda olmayı hak ediyorsun. Türkiye’de başardıklarını büyük bir hayranlıkla izliyorum’ dedi. Lucescu, Rapid Bükreş’te hocalığımı yapmıştı ve benim babam gibidir. Bana göre dünyanın en önemli hocaları arasındadır. Bugün onun yarattığı Shakhtar Donetsk, Avrupa’da neler yapıyor görüyorsunuz. Şu an ise Dinamo Kiev’i yeniden canlandırdı.”

22 maçlık seri

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Gaziantep Futbol Kulübü, ligdeki son 11 karşılaşmayı kaybetmezken evindeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Oynadığı son 22 resmi müsabakada rakip kaleleri boş geçmeyen Kırmızı-Siyahlılar, geride kalan 13 haftada ligin en az mağlup olan takımı haline geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi, “Yenilmezlik serilerimiz var ve önceki haftalarda galibiyet sayılarını artırmamız gerektiğini söylüyorduk. Bu anlamda da güzel işler yapmaya başladık” dedi.

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