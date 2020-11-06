Sumudica: Yüzde 60 Beşiktaş

Beşiktaş’ı konuk edecek Gaziantep FK’nın hocası Marius Sumudica, zorlu maç öncesi FANATİK’e konuştu. 4 maçlık cezası 2’ye inen ve Siyah-Beyazlılar karşısında takımının başında olacak Sumudica, şunları söyledi: “Elbette çok zor bir mücadele bizi bekliyor. Beşiktaş çok iyi bir takım ve son maçta da kazanarak gelişimlerini sürdürdüler. İyi durumdalar. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Evimizde Şubat ayından beri kaybetmiyoruz ve son 15 lig maçında da sadece Galatasaray’a kaybettik. Yani Gaziantep’te bizi yenmek kolay değil.”

‘En iyisini yapacağız’

“Düşüncem; yüzde 60 Beşiktaş, yüzde 40 da bizim maçı kazanma şansımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz. Elbette hedefimiz puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak.”

Çağrı Davran