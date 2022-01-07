Sumudica: Yüzde 1 milyon penaltı ve kırmızı kartı vermedi hakem

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor 'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sumudica, maçın ardından isyan etti.

Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

Yüzde 1 milyon penaltı

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi savaştılar. Defansımız da çok iyi çalıştı, Trabzon’da fark yaratan oyuncular olduğunu biliyorduk. Bugün, bizim için zor oldu. Haqi'nin aksiyonu vardı. Kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Trabzonlu oyuncunun topla alakası yoktu. Yüzde 1 milyon penaltı. 4-5 yıl önce VAR yoktu. VAR'daki hakemlere ücret ödenmesin. Niye oradalar? Bugün bir penaltı, bir de kırmızı kartımız vardı. Oyuncumuza vuruldu, formasını değiştirdi kan içinde kaldığı için. Hiçbir şey yapılmadı.

Hakemler neden Malatya’ya karşı böyle?

Sol bekimiz Hafez’e karşı yapılan bir hamle vardı direkt. Oyuncumuzun burnu kanadı, formasını değiştirmek zorunda kaldı. beIN SPORTS’tan da izledik, yüzde 1 milyon kırmızı karttı. Hakemler neden Malatya’ya karşı böyle? Trabzonspor’un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var. TFF, hakemler, lütfen işime saygı duyun.

Kesinlikle penaltı vardı

Ülkemin dışında çalışıyorum ve bütün kalbimi veriyorum. on dakikada Osman’a yapılan bir hareket var. Trabzonspor oyuncusunun topla alakası yok. Kesinlikle penaltı vardı. Hakem vermediği gibi, beIN SPORTS da bunu göstermedi. Daha ne yapabilirim ki…

Bu yapılan haksızlığa dur deyin

Takımımdan 6 as oyuncum eksik. Genç oyuncularla geldik. 1-0 kaybettik. 1-0’ın dışında başka pozisyon da vermedik. İnsanlara seslenmek istiyorum, bu yapılan haksızlığa dur deyin. Artık VAR sistemi var. Bugünkü VAR hakemini de sormak istiyorum sizlere. Ali Şansalan. Onunla iki ay önce ne olmuştu? Bir maçtan sonra, bir ay boyunca maç alamamıştı. Hangi maçtan sonra? Kontrol edin. Bu sizler için iyi bir konu. Bugün bir kırmızı kart, bir de penaltı vardı. Bir hoca olarak daha ne yapabilirim ki? Bize hak ettiklerimizi verin. Trabzonspor eğer 11’e 10 olsaydı, penaltıyı almış olsaydık oyun böyle olmayacaktı. Bu zamana kadarki oyunları için Trabzonspor’u tebrik ediyorum ama bugün kazanmayı hak etmediklerini düşünüyorum.