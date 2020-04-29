Sumudica: ‘Türkiye’nin şansı Erdoğan’

Koronavirüs salgını sürecinde ülkesi Romanya’ya dönmesi olay olan Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica, koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin sağlık sistemine ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı. Ülkesinde gsp.ro’ya konuşan Sumudica, Türkiye’nin mevcut durumda sağlık altyapısıyla koronavirüs krizini en iyi şekilde yönettiğini açıkladı.

‘Sağlık sistemi 1. sınıf’

İşte Rumen futbol adamının dikkat çeken açıklamaları: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdüğüm için yapılan eleştirileri okudum. Ben, politikadan bahsetmiyorum anlamam zaten. Ama Erdoğan’ın futbolda ve genel olarak Türkiye’de neler yaptığını görüyorum. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100 bin civarı vaka ve 3 binden az ölümle koronavirüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi birinci sınıf. Şimdi Başakşehir’de solunum cihazları ile donatılmış 300’den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi.”

‘Hastanede, Hilton’dayım sandım’

“Türkiye’de birçok kez hastanelere gittim. Acıbadem’e gittiğimde Hilton’da olduğumu sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler. Ve bu tip 6 hastane var! Aralık ayında şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika. Yepyeni ve güzel statlar var.”