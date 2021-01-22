Sumudica: Kulüpte 21 kişi koronavirüs oldu, Rize'ye gelemiyorum
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, FANATİK'e özel açıklamalar yaptı. Rumen teknik adam henüz Rize'ye ulaşamadığını ve kulüpte yaklaşık 21 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce zatürre olan Sumudica bu durumun kendisi için tehlikeli olduğunu ifade etti
Marius Sumudica, "Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum"
"Durumun nasıl bir hal alacağına bakacağız ve ona göre geleceğim. Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı
Çağrı Davran / Fanatik Özel