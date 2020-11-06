Sumudica: Kontratım devam ediyor

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Sumudica, iyi oynadıklarını ve kontratının devam ettiğini söyledi. Sumudica, "yönetim benimle devam etmek isterse, ben seve seve devam ederim" ifadelerini kullandı.

"Her seferinde söyledim. Biz bu şehir için oynuyoruz. 1,5 senedir burada çalışıyorum. Bu maç en iyi çıkardığımız maçlardan biri oldu. Ocak ayından beri yenilmezliğimiz sürüyor evimizde. Bu rekoru devam ettirmemiz lazım"

"Milli maç arası var. Hazırlanmamız için iki haftamız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Kontratım devam ediyor. Eğer yönetim benimle devam etmek isterse, ben seve seve devam ederim. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Maaşımı buradan alıyorum. Benim kontratım devam ediyor. Yolların ayrılması gibi bir şeyler duyuyorum"