Sumudica için bomba iddialar

Yeni Malatyaspor’a imza atan Marius Sumudica’nın, Kayseri ve Gaziantep’te tercümanlığını yapan Oğuzhan Doğmuş, Rumen teknik adam hakkında bomba iddialar ortaya attı.

Sumudica’nın ulusal medyadan bir gazeteciye kendisinin reklamını yapması için para verdiğini ifade eden Doğmuş, “Aldırdığı forvetin menajeri komisyonu kime verdi? Pandemi döneminde oyun yaparak ülkesine kaçtı, bir daha takım bulamayacağını anlayınca geri döndü. Bu ülkeye hakaret ettiğinde futbolcuların önünde kavga ettiğimizi herkes hatırlar” ifadelerini kullandı.