Sumudica: Fenerbahçe maçı gibi olmayacak

Gazişehir’de tek hedef Beşiktaş... Bu sezon Süper Lig’e yükselen Kırmızı- Siyahlılar ligin ilk haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe ile kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşma öncesinde “Oyuncularımdan kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Ben mücadele edeceğim ve Fenerbahçe karşısında takımıma iyi futbol oynatacağım” ifadelerini kullanan teknik direktör Marius Sumudica, 5-0’lık ağır mağlubiyet sonrasında adeta alay konusu olmuştu.

Savunmayı zorlayacaklar

Rumen hoca bu kez tecrübeli... Milli ara sonrasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Gazişehir’de, Sumudica oyuncularını kritik maça çok iyi hazırlıyor. Öğrencilerine, Siyah-Beyazlılar’ı ezberleten deneyimli çalıştırıcı, hücum oyuncularına da özel görev verdi. 3. hafta itibariyle 2 golü bulunan Kayode ile son oynanan Sivas maçında beraberliği getiren sayıyı kaydeden Twumasi, Beşiktaş savunmasını sık sık zorlayacak.