Sezon başında küme düşer gözüyle bakılan ancak şu an ligde üçüncü sırada yer alan Gazişehir’de Sumudica, şunları söyledi: “Açıkçası herkes düşeceğimizi söylüyordu. Ekibimle birlikte her şeyi sıfırdan inşa ettik. Kampta, ikinci ligden çıkan bu takımdan, ‘Kimler Süper Lig’de oynar?’ diye analiz yaptım. Hatta bu dönemde, yine benimle çalışan oyuncularımdan kadromdaki Güray ve Kanabiyik, ‘Bu takım düşer hocam’ dediler. Daha sonra başkanla konuştum ve kulübü sarsmadan takımın en az 18 oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledim.”

‘İkna etmek kolay olmadı’

“Daha çok bonservis ödenmeyecek, ligi tanıyan, karakterini bildiğim ve katkı sağlayacak isimlere yöneldim. Takımın durumu ortadaydı ve yenileri de buraya getirmeye ikna etmek kolay olmadı. 1 gün benim için 1 hafta gibi geçti. Her gün çift antrenman yapıyor ve sadece futbolu düşünüyorduk. Şu ana kadar günde 5 saat ortalama uyuyabildim. Sürekli teknik ekibimle ve oyuncularla birlikteyim. Gençlerbirliği’ni yendik ve sonra Sivas’la berabere kaldık. Şanslıydık ki, aradaki milli takım arası, hazırlık adına çok iyi geldi. Futbolun doğrularını yapınca, futbol da size doğruları veriyor. Ben savunmayı seven bir hoca değilim. Eğer bir maça beraberlik ya da kaybetmemek için hazırlanıyorsanız, genelde mağlup olursunuz.”

‘Rize maçı daha zordu çünkü...’

“Ben hep kazanmak için sahaya çıkıyorum. Bulunduğumuz konum kesinlikle şans değil. İyi bir kimya ve doğru takımı kurduk. Hücumu düşünen ve agresif bir takım olduğumuz için bu noktadayız. Bu yüzden Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakiplerimiz, baskımızdan dolayı 2’şer kırmızı kart gördü. İyi savunma, atak yapmaktır. Kaleden, forvete kadar çok iyi oyuncularımız var. 3. sırada olmamız bize bir şey kazandırmıyor. Önemli olan, lig sonunda nerede olduğumuz. Bu anın keyfini çıkarmak ve maç maç düşünmemiz gerekiyor. 2-1 kazandığımız Rizespor maçının, Beşiktaş’a göre daha zor geçtiğini söyledim. Çünkü Beşiktaş, erken 10 kişi kaldı. Ancak Rize, takım savunmasını çok iyi yapan ve özellikle sahasında zor gol yiyen bir takım. Biz onları hem yendik hem de 2 gol atmayı başardık. Türkiye ise benim ikinci vatanım gibi. Bu ülkeyi ve buradaki futbolu seviyorum.”

'Fenerbahçe maçı hazırlık gibiydi'

5-0 kaybettiğimiz Fenerbahçe karşılaşması öncesi tam kadro tek bir hazırlık maçı yapmamıştık. Zamanımız yoktu, birbirimizi tanımıyor, isimlerimizi bilmiyor, farklı dilleri konuşuyorduk. Kaybedebileceğimizi zaten biliyordum. Yeni bir sistem kurmak ve takımı görmek adına bu maç, benim için adeta bir hazırlık karşılaşması gibi geçti.”

'Herkes formayı giymek istiyor'

“Şu an itibariyle takımın ve şehrin havası değişti. Taraftarlar bilet alıyor, sokakta beni gördüklerinde durdurup, fotoğraf çektirmek istiyor. Büyük bir güven kazandık. Her pozisyonda en az 2 oyuncum var ve herkes formayı kapmak için büyük çaba sarf ediyor.

M. Çağrı Davran