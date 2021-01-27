Sumudica: ‘Erdoğan’ın hayranıyım’

Teknik direktör Marius Sumudica, Çaykur Didi Stadyumu’nda düzenlenen imza töreni ile Rizespor’la 1.5 yıllık sözleşme yaptı. İmza töreninde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da yer aldı. Teknik direktör Sumudica, “Ben Rize’ye 6 aylığına gelmedim. Bana 3-4 milyon Euro’luk teklif gelirse, elimin tersiyle iteceğim bunu. Ben 1.5 senelik kontratımı bitirmek için geldim” dedi ve şöyle devam etti:

‘Pasaport için yardım edilmedi’

“Maçlarda bazen deliriyorum. Benim de arkamda deliren insanlar istiyordum. Bu deliliğin birleşmesiyle çok güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Ben Türkiye´yi seviyorum. Ben Gaziantep’te Türk pasaportunu almak için her şeyi yaptım ama yardım sağlanamadı.”

‘Spora katkısı çok büyük’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Buraya gelirken Cumhurbaşkanımız’la görüşmedim. Benim Cumhurbaşkanımız’a hayranlığım var. Spora da katkısı var, ülke için yaptıklarını hep takdir ettim. Bir gün tanışabilirsem çok mutlu olacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.



