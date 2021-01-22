Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın yerine göreve gelen Marius Sumudica, karantina kuralları gereği ülkesi Romanya'da kaldığı için Gaziantep FK'yı 3-0 yendikleri maçta taktikleri evinden verdi. Bugün Rize'ye gelecek Rumen hoca, FANATİK'e şunları söyledi: "Gaziantep'ten ayrıldıktan iki gün sonra Rizespor benimle temasa geçti. Eski Bakan Osman Aşkın Bak'ın, buraya gelmemde payı büyük. Rize'yi maça, Romanya'daki evimden hazırladım. 3 gün içinde toplamda 11 saat Rize'nin maçlarını izledim, sonunda da doğru 11'i ve taktiği belirledim."

'Maxim ve Mirallas'a önlem...'

"Oyuncularla bir gün önce görüntülü yaklaşık yarım saat toplantı yaptım. Mücadele sırasında da talimatlarımı takıma ilettim. 1800 kilometre uzaklıktan maçı, evimden kazandım. Antep'in şansı düşüktü çünkü bu takımı ben kurduğum için güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi biliyorum. 28 maç sonra ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladılar. Orta alanda 3 defansif orta saha ile oynadım. Bu sayede Maxim ve Mirallas'ın topla buluşmalarına ve açık alan bulmalarına izin vermedik. Gaziantep'e kalan maçlarında başarılar diliyorum. 1.5 yıllık imza attığım Rize'de de Gaziantep gibi çok konuşulacak bir takım yaratmayı hedefliyorum."

'Her puan için savaşacağız'

"Sumudica, burada yüzde 100'ünü verecek ve taraftarı mutlu erecek. Hatalarımdan gereken dersleri aldım ve çok motiveyim. Sumudica artık başka bir insan olacak. Ancak oyuna olan tutkum ve agresifliğim değişmeyecek. En az 3 transfere ihtiyacımız var. Bu sezonki hedefimiz öncelikle ligde kalmak, gelecek sezon da ilk 10 içerisinde yer almak. Önce Başakşehir sonra da rakibimiz Fenerbahçe... Amacımız ise her maçta her puan için savaşmak olacak."