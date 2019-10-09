Sumudica: Ağzımı kapatmaya çalışıyorlar

Yeni çıktığı Süper Lig’de ilk 7 haftada topladığı 11 puanla alkış alan Gaziantep FK, takım halindeki hırçın görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Hakemler, Kırmızı- Siyahlı futbolculara 2’si kırmızı olmak üzere toplam 20 kart gösterirken, teknik direktör Marius Sumudica da yedek kulübesinde tam 3 kez sarı kart gördü.

7 haftalık periyotta ligde 378 oyuncu forma giyerken, Rumen çalıştırıcı bu isimlerin 373’ünden daha çok sarı kartla cezalandırıldı. Ligimizde Sumudica’dan fazla, yani 4 ve üstü sarı kart alan sadece 5 futbolcu bulunuyor!

‘Yapacak bir şey yok’

Son olarak 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının henüz 2. dakikasında hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart çıkartılan Sumudica, saha kenarındaki yönetim tarzının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Ligin tek yabancı hocası konumundaki tecrübeli çalıştırıcı, “Benim baskı yaptığımı ve 12. adam gibi takımımı ittiğimi biliyorlar. İlk dakikadan itibaren ağzımı kapatmaya çalışıyor, takımımı itmeme müsaade etmiyorlar. Göztepe maçında da Başakşehir maçında da oldu. Yapacak pek bir şey yok. Ben takımım için en doğrusunu yapmaya çalışacağım.” dedi.

Arabistan'dan 3 milyon Euro

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ile ilgili flaş iddia... Suudi Arabistan Ligi’nde mücadele eden bir kulübün, Rumen hocaya yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. Sumudica’nın düşünmek için zaman istediği belirtilirken, Kırmızı-Siyahlı kulübün Sumudica ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.