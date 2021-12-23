Süper Lig 'in 18. haftasında Sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Sumudica maçın ardından açıklamalarda bulundu

Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

9 maçtır buradayım, hakemlerin bir kere VAR'a gittiğini görmedim. Pozisyonu 10 kere daha izledim. %100 penaltı ama VAR'a bile gidilmedi. Evimizde oynuyoruz. Herkes ne olduğunu görüyor. Doğru kararlar verilmiyor. Oyuncularım sinirlenir, haklılar. Oyuncular sinirlenmekte haklı. Hepsinin aileleri var. Biz -5 derecede maç oynuyoruz burada. Her şey iyi giderken bir penaltı, penaltıyı verse belki maç kopacak. Vermediler ve kötü bir karar yüzünden 3 puan kaybettik