Sumo güreşçisi Shobushi corona virüsten hayatını kaybetti

Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldü.

Japonya Sumo Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Tokyo’daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, corona virüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

2007’den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi’ye nisan ayında corona virüs teşhisi konmuştu.

Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos’ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.

AA