İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı, yeni hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Boyacı, “Yaşım çok genç olduğu için önümde uzun yıllar var. Daha başka şampiyonlukları alma gibi şansım var. İnşallah daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda birincilik almak istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyorum” diye konuştu.







