Kalecik Beleiyespor

İzmir'de düzenlenen Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi Play-Off final grup maçları tamamlandı. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen grup finalinde Bolu Belediyespor, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Adam Voleybol ve Edremit Belediyesi Altınoluk mücadele etti. 3 maç sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor gelecek sezon için Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kalecik final grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayıp Sultanlar Ligi'ne yükselirken, Bolu Belediye ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı ve üst lige çıkmaya hak kazandı.

Yeni Kızıltepespor

Ankara’da düzenlenen Erkekler Voleybol 1’inci Ligi Play-Off final grup maçları tamamlandı. TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen grup finalinde Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor ve Akkuş Belediyespor mücadele etti. 3 maç sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor gelecek sezon için Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yeni Kızıltepespor 3 maçta 2 galibiyet alarak ve 6 puan toplayıp şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Cizre Belediyespor ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı ve üst lige çıkmaya hak kazandı.



