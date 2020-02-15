Sultanlar Ligi'nde PTT, Beşiktaş'ı rahat geçti: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde PTT, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti.

15 Şubat 2020, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
- A +
Sultanlar Ligi'nde PTT, Beşiktaş'ı rahat geçti: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında PTT, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 0 - PTT: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar

Beşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)

PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, (Burcu Genç, Dolunay Çetinkaya, Leyva)

Setler: 15-25, 9-25, 12-25

Süre: 58 dakika (20, 21, 17)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...