Sultanlar Ligi’nde lider VakıfBank!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirdi. Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.

Play-off etabında Atlasglobal Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA ve Nilüfer Belediyespor-VakıfBank eşleşmelerinin olduğu çeyrek finalin ilk maçları, 21 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonu son 4 sırada bitiren PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise baraj etabında mücadele verecek.

Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 20, 21, 22 Mart’ta, ikinci devresi ise 6, 7, 8 Nisan’da Kocaeli’deki Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Puan durumu

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonunun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Kazanılan Set Kaybedilen Set

1. VakıfBank 22 21 1 63 9

2. Eczacıbaşı VitrA 22 20 2 60 18

3. Fenerbahçe Opet 22 18 4 60 19

4. Galatasaray HDI Sigorta 22 15 7 50 30

5. Atlasglobal Yeşilyurt 22 12 10 40 39

6. Türk Hava Yolları 22 10 12 41 42

7. Aydın Büşükşehir Belediyespor 22 10 12 36 40

8. Nilüfer Belediyespor 22 9 13 35 47

9. PTT 22 8 14 34 46

10. Karayolları 22 5 17 29 52

11. Beşiktaş 22 3 19 13 60

12. Beylikdüzü Voleybol İhtisas 22 1 21 5 64